Stiri pe aceeasi tema

- Un accident mortal a avut loc in Teleorman in aceasta dupa-amiaza. O mașina a intrat intr-un cap de pod, iar victimele au ramas incarcerate pana la sosirea salvatorilor. Medicii nu au mai putut face nimic pentru trei persoane, iar cea de a patra a fost transportata la un spital din București.

- Trei persoane au murit, vineri, intr-un accident produs pe un drum judetean din judetul Teleorman. O masina a intrat intr-un cap de pod, patru persoane fiind incarcerate. Un adolescent de 16 ani, in coma, a fost transportat cu elicopterul la Bucuresti. Accidentul s-a produs, vineri, pe DJ 701, intre…

- Un tanar de 19 ani a murit si doi adolescenti, de 16, respectiv 17 ani, au fost transportati la spital, luni dimineata, dupa ce autoturismul in care se aflau s-a rasturnat, pe DJ 504, in zona localitatii Olteni. La fata locului s-au deplasat doua echipaje de pompieri , cu o autospeciala de stingere…

- Un accident rutier mortal s a produs azi 23 iunie 2024, la iesire din Medgidia spre Valea Dacilor.Este vorba despre un autoturism marca Dacia Duster cu numere de Bucuresti, care a intrat in podul de cale ferata.Im urma impactului, o victima, barbat, care se afla singur in masina, dedecat.La fata locului…

- Un șofer de ambulanța a plecat beat in misiune miercuri seara pe strazile din Capitala și a lovit un pieton care traversa strada neregulamentar in Sectorul 1. Dupa accident, polițiștii l-au testat pe șofer cu aparatul etilotest și a reieșit ca avea o alcoolemie de 0.

- Un accident ingrozitor s-aprodus in Suceava. Un biciclist a murit pe șosea, dupa ce a fost spulberat de o mașina. Impactul cu mașina i-a fost fatal barbatului. Medicii nu au mai putut sa il salveze din cauza ranilor foarte grave. Victima a fost gasita moarta pe marginea strazii.

- Fetița de un an și jumatate, lovita de o mașina care mergea cu spatele, in Satu MareO fetița de un an și jumatate a fost lovita mortal de o mașina, joi seara, al carei șofer efectua o manevra de mers inapoi. Accidentul a avut loc in localitatea Stana, județul Satu Mare, scrie Mediafax.Polițiștii deplasați…

- FOTO: Un șofer din Alba a murit intr-un accident grav petrecut pe DN 14. A vrut sa traverseze calea ferata pe culoarea roșie Un șofer din Alba a murit intr-un accident grav petrecut pe DN 14, intre Mediaș și Sibiu. Din primele date, acesta ar fi incercat sa traverseze calea ferata pe culoare roșie.…