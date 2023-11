Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent de 15 ani din Dambovița a facut accident cu mașina pe care a furat-o. El a urcat la volan și a plecat la plimbare, dar nu a mai putut opri autoturismul. A lovit un pieton de 19 ani, apoi a intrat cu mașina intr-un gard. Pietonul lovit a fost dus de urgența la spital.

- Accident grav la Caușeni. Un tanar de 23 de ani a fost transportat la spital, dupa ce mașina pe care o conducea s-a lovit frontal cu un alt automobil. Totul s-a intamplat ieri, in jurul orei 15:50.

- La data de 11 noiembrie a.c., polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Podu Turcului au reținut, 24 de ore, un tanar, de 22 de ani, din comuna Glavanești, banuit de comiterea infracțiunilor de furt in scop de folosința, conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sub influența alcoolului sau altor…

- Un accident grav de circulatie a avut loc miercuri dimineata, pe DN1, in zona localitatii Ciolpani din judetul Ilfov, soldat cu moartea unui sofer in varsta de 23 de ani si ranirea unei tinere, potrivit Agerpres.Potrivit IPJ Ilfov, in jurul orei 08,31, Inspectoratul de Politie al Judetului Ilfov…

- Un accident ingrozitor s-a produs in Maramureș. Un tanar de 19 ani a murit, in urma cu o seara, dupa ce mașina in care se afla s-a rasturnat, iar el a fost aruncat prin geamul mașinii. Baiatul s-a stins din viața pe loc și nu a mai avut nicio șansa de supraviețuire. Acesta nu avea permis de conducere.

- Inca un accident grav s-a produs in Romania. Un tanar a murit pe loc, iar fratele sau este in stare critica, dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat intr-un șanț, in urma cu doar cateva ore. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața șoferului, iar celalalt tanar se lupta intre…

- Un barbat fara permis, care a furat o mașina din județul Brașov, a condus-o cu 160 de kilometri pe ora, cu Poliția pe urme, iar la un moment dat a pierdut controlul volanului, s-a izbit de un copac și s-a rasturnat intr-un șant in județul Vrancea. Polițiștii vranceni au fost sesizați de catre colegii…

- Un tanar din Dolj, urmarit de poliție, s-a rasturnat cu mașina pe un drum național, momentul fiind filmat chiar de agenții care erau pe urmele lui, relateaza postul local de televiziune Dolj Tv.Baiatul de 18 ani din Filiași a refuzat sa opreasca autoturismul pe care-l conducea la semnalul regulamentar…