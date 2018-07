Stiri pe aceeasi tema

- Șase raniți, dupa ce trei mașini s-au ciocnit pe autostrada A1. Sase persoane au fost ranite intr-un rutier petrecut marți dupa-amiaza, pe autostrada A1, pe sensul Sibiu – Sebeș, din cauza unei șoferite care a vrut sa intoarca autoturismul neregulamentar. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean…

- Cinci persoane și-au pierdut viața, azi-noapte, in urma unui accident, care a avut loc intre localitațile timișene Uivar și Pustiniș. Cu toții, alaturi de un copil in varsta de 8 ani, se aflau intr-un...

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca trenul R4046 Baia Mare Jibou a lovit un autoturism la intersectia caii ferate cu centura orasului Jibou, judetul Salaj, din cauza neacordarii de prioritate de catre soferul autoturismului.In urma impactului au rezultat patru…

- Femeia de 60 de ani, din comuna Racovita, a fost lovita, joi, de trenul care circula pe ruta Sibiu - Ramnicu Valcea, fiind transportata de urgenta la spital, potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea. Se pare ca femeia se afla in imediata apropiere a sinelor,…

- O femeie, in varsta de 43 de ani, a scapat cu zile ca prin urechile acului dupa ce a fost lovita de un tren de pe cursa Chișinau - București. Totul s-a intamplat aseara, in jurul orei 19:00, la o stație din satul Parlița, raionul Ungheni.

- Doi tineri, barbat și iubita acestuia, ambii in varsta de 25 de ani din Vulcanești, UTA Gagauzia, au ajuns pe patul de spital, dupa ce mașina in care se aflau s-a izbit violent intr-un camion in noaptea de șase spre șapte mai. Aceștia au incercat sa fuga de un echipaj de poliție, iar in rezultat s-a…