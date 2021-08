Accident cumplit în Argeș. Un mort și doi răniți grav, după ce o mașină s-a răsturnat și a luat foc O femeie in varsta de 80 de ani a murit și doua persoane au fost ranite, sambata dimineața, dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat, pe DN73, in apropiere de Pitești și apoi a luat foc. Potrivit Poliției Argeș, un șofer de 56 de ani, din Campulung, a pierdut controlul mașinii pe care […] The post Accident cumplit in Argeș. Un mort și doi raniți grav, dupa ce o mașina s-a rasturnat și a luat foc appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

