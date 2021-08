Stiri pe aceeasi tema

- Doua mașini s-au ciocnit sambata la intersecția a doua drumuri județene din Argeș. In urma impactului, o persoana a murit, iar alte patru, intre care doi copii, au fost ranite și transportate de urgența la spital, potrivit News . Potrivit IPJ Arges, un barbat de 72 de ani, care conducea un autoturism…

- Un barbat a murit și patru persoane, dintre care doi copii, au ajuns la spital in urma unui accident produs sambata pe o șosea din județul Argeș. Alte trei persoane au primit ingrijiri medicale la fața locului. Accidentul a avut loc in localitatea Rociu la intersecția drumurilor județene 703…

- Doua persoane au ajuns la spital cu multiple traumatisme, in noaptea de vineri spre sambata, in urma unui accident produs pe DN7, in afara localitatii Talmaciu, unul dintre soferii implicatii fiind baut si fara permis de conducere, noteaza Agerpres. Potrivit IPJ Sibiu, in accident au fost implicate…

- Un accident ingrozitor a avut loc in Teleorman, acolo unde un autorturism a intrat in coliziune cu o caruța, rezultand un impact violent in urma caruia doua persoane au murit, iar alte opt, dintre care patru copii, au fost ranite. La fața locului au intervenit mai multe echipaje medicale, fiind activat…

- O explozie s-a fi produs, vineri, la rafinaria Petromidia din Navodari. Primele informații arata ca cel puțin doua persoane au fost ranite. Din Corbu se observa flacarile unui incendiu violent izbucnit la Midia Navodari, iar primele informații arata ca o explozie s-ar fi produs la o instalație de la…

- Un tanar de 19 ani și o femeie de 53 de ani au murit in urma unui accident produs duminica in județul Bacau. Mașina in care se aflau patru persoane s-a rasturnat in afara șoselei, intr-o rapa.

- „In aceasta dimineața s-a primit un apel pe 112 de producerea unui accident pe raza localitații Leu-Dolj. La fata locului s-au deplasat urmatoarele forțe: un echipaj de descarcerare, un echiapj de prim ajutor medical, echipajul SMURD si echipaje SAJ.Ajunse la fața locului au gasit un copil minor incarcerat…

- Opt persoane au murit si doua au fost ranite grav duminica dupa caderea unei cabine de teleferic la Stresa, statiune balneara din Piemont, pe malul lacului Maggiore, in nordul Italiei, a anuntat pentru AFP un purtator de cuvant al serviciilor de salvare.