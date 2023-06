Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a murit, sambata, intr-un accident grav pe drumul nimit ”Șoseaua morții” din Teleorman. Tragedia s-a produs dupa ce doua mașini s-au ciocnit violent la ieșire din Alexandria, intr-o zona periculoasa. La fața locului au ajuns echipele de salvare.

- Un grav accident de circulație s-a produs, luni, in comuna Secuieni, județul Neamț. Planul roșu a fost activat dupa ce trei mașini s-au ciocnit violent. Trei persoane au murit, iar alte trei au fost transportate de urgența la spital. Conform Centrului Infotrafic al Politiei Romane, pe DN2 Roman-Bacau,…

- Un accident cumplit a avut loc in Slovacia și a fost provocat de un roman. Potrivit presei straine, o persoana și-a pierdut viața in incidentul grav, iar alte 59 au fost grav ranite, dupa ce un camion și un autocar s-au lovit. Iata cum s-a intamplat totul!

- O fetița de 10 luni a murit sambata in urma unui accident rutier care a avut loc in Malureni, județul Argeș. Mașina in care se afla copila era condusa de bunica ei și se pare ca a parasit drumul. Minora nu era in scaun pentru copil, fiind ținuta in brațe

- FOTO Langa noi: Doua mașini s-au ciocnit frontal la Suceava. O persoana și-a pierdut viața Un barbat a fost grav ranit, joi dupa-amiaza intr-un accident rutier produs pe o șosea din județul Suceava. In eveniment au fost implicate doua mașini. Potrivit ISU Suceava, accidentul rutier a avut loc in zona…

- O persoana a murit si alte patru au fost ranite in urma unui accident in care au fost implicate o autofurgoneta cu remorca, un TIR si alte trei autoturisme, produs duminica, intre Caransebes si Lugoj, transmite News.ro.

- Tragedia a avut loc pe DN10, in Nehoiașu. Mașina condusa de agentul aflat in timpul liber s-a izbit puternic de un tir care staționa.Șoferu beat a pierdut controlul volanului și a ieșit de pe șosea. In urma impactului, pasagerul de 33 de ani a murit. Soferul autoturismului, un polițist de 24 de ani,…

- Trei masini s-au ciocnit, duminica, pe DN 7, in judetul Arges, dupa ce unui sofer i s-a facut rau la volan. Barbatul de 32 de ani a fost gasit in stop cardio-respirator si nu a putut fi resuscitat.Trei masini s-au ciocnit, duminica, pe DN 7, in judetul Arges, iar un barbat de 31 de ani a acuzat dureri…