- Pompierii ISU Cluj a fost solicitati ieri seara, in jurul orei 20.30, la o interventie care s-a produs intre localitațile Tureni și Petrești. Un val de pamant s-a surpat peste un barbat la o adancime de 4 metri.

- In urma cu aproximativ o ora, s-a produs un accident rutier intre un autoturism și o motocicleta, in localitatea Felnac. In urma... The post Accident teribil in vestul țarii. Un barbat a murit pe loc. O mașina și o motocicleta au luat foc appeared first on Renasterea banateana .

- Un motociclist a murit intr-un accident teribil, nu departe de Timisoara. Doua fetite au fost ranite grav. The post Un motociclist a murit intr-un accident teribil, in Timis. Doua fetite au fost ranite grav appeared first on Renasterea banateana .

- Un barbat de 67 de ani a murit in urma unui accident grav, produs aseara, pe șoseaua Chișinau-Ungheni, in apropiere de Cojușna. Potrivit poliției, in accident au fost implicate trei automobile.

- Potrivit datelor comunicate de Inspectoratul de Politie Judetean, in comuna Lesu, pe DJ 172 E, un tanar in varsta de 19 ani, din orasul Sangeorz-Bai, care ar fi obtinut carnetul de conducere in urma cu aproape o luna, nu a adaptat viteza la conditiile de trafic si, intr-o succesiune de curbe, a pierdut…

- Accident rutier grav pe o autostrada din Ungaria! O romanca a murit, iar alți opt pasageri, tot romani , au fost raniți, dupa ce microbuzul in care se aflau s-a rasturnat. Cei noua se indreptau catre Budapesta. The post Un microbuz cu romani, accident grav in Ungaria: o femeie a murit și alte opt persoane…

- Un accident cumplit a avut loc pe DN22, pe șoseaua ce leaga Constanța de Tulcea. Doua autoturisme s-au lovit frontal, iar in urma impactului extrem de violent, o tanara a murit pe loc, iar un barbat și o alta femeie se lupta pentru a supraviețui.