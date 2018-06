Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Olt, pompierii au fost solicitati sa intervina vineri seara la un accident rutier petrecut in comuna Slatioara in care au fost implicate doua autoturisme. In masini se aflau patru persoane, iar doua dintre acestea erau inconstiente.…

- Doua persoane au murit, vineri seara, intr-un accident rutier petrecut in comuna Slatioara, din județul Olt, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit frontal. Șoferul care a produs accidentul era baut, potrivit Mediafax.Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Olt, Alin Basașteanu, in accidentul…

- Trei persoane au murit si doua au fost ranite in urma unui accident rutier produs marti in localitatea Redea, la fata locului intervenind si un elicopter SMURD care va transporta unul dintre raniti, un baiat de 12 ani, la un spital din Craiova, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Olt, echipele de interventie au fost solicitate sa intervina, marti dupa-amiaza, la un accident rutier petrecut in localitatea Redea dupa ce o masina in care se aflau cinci persoane a intrat intr-un stalp, doua victime fiind incarcerate.…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava, un grav accident rutier s-a produs, duminica, pe DN 2, pe raza localitatii Darmanesti. In evenimentul rutier au fost implicate trei autoturisme si au rezultat trei victime, dintre care una incarcerata.…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Olt, pompierii au fost solicitati sa intervina sambata, la un accident rutier petrecut in comuna Rotunda, in care au fost implicate un autoturism si o autoutilitara. La locul indicat s-au deplasat in cel mai scurt timp o…