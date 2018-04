Accident CUMPLIT de PAŞTE. Un microbuz plin cu românce care munceau în Austria s-a lovit de un ZID O femeie de 58 de ani a fost grav ranita, iar alte cinci, cu varstele cuprinse intre 34 și 63 de ani, au fost ranite ușor. La volanul microbuzului se afla un roman de 31 de ani, care la o curba spre dreapta a pierdut controlul vehiculului, acesta intrand in coliziune cu zidul de la marginea carosabilului. Accidentul din Neamt, inregistrat de o camera de supraveghere. Noua persoane si-au pierdut viata in raul Bistrita - VIDEO Femeia de 58 de ani grav ranita a fost transportata la spitalul din Judenburg, in timp ce celelalte ranite au fost lasate sa plece dupa ce au primit ingrijiri… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

