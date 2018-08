Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 23 de persoane si-au pierdut viata marti într-un accident de autocar, în apropiere de capitala Quito, au anuntat serviciile de urgenta din Ecuador, adaugând printre victime se afla si cetateni straini, relateaza AFP.

- Cel puțin 10 oameni, toți angajați sezonieri, au murit intr-un accident cumplit-Un microbuz s-a lovit cu un TIR: Mai mulți raniț Zece muncitori sezonieri au murit in urma unui accident rutier produs luni in sudul Italiei, iformeaza site-ul agentiei ANSA. Un microbuz cu numere de inmatriculare bulgare…

- O tanara in varsta de 30 de ani și-a pierdut viața și alte patru persoane au fost ranite in urma unui accident teribil, ce s-a produs la ieșirea din Ramnicu Sarat. Din primele informații, se pare ca vinovat de producerea acestuia ar fi un tanar de 23 de ani.

- Accident cumplit in urma cu puțin timp, la Iași. Potrivit Observator, implicați au fost un microbuz care transporta 15 persoane și un autoturism. Momentan, se vorbește despre cel puțin un mort, șoferul mașinii, care a decedat pe loc.

- Cel puțin 48 de persoane și-au pierdut viața, duminica, dupa ce un autocar s-a rasturnat intr-o prapastie in statul Uttarakhand, din nordul Indiei. Bilantul mortilor a urcat la 48. Accident teribil in India. Cel putin 44 de persoane au murit duminica, in statul himalayan Uttarakhand, in nordul Indiei,…

- Autobuzul supraaglomerat, care circula cu o viteza mare, de aproximativ 100 km pe ora, s-a rasturnat in statul indian Uttar Pradesh. Potrivit primelor informatii ale politiei locale, autobuzul s-a rasturnat pe linia ferata si a provocat moartea a cel putin 17 persoane. Numarul ranitilor este…

- Cinci persoane și-au pierdut viața, noaptea trecuta, in Timiș, in timpul unui accident cumplit de circulație. Acesta a avut loc intre localitațile Uivar și Pustiniș. Cinci adulți și un copil de 8 ani se aflau intr-un autoturism cu numere de Belgia și se intorceau spre casa.