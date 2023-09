Un accident cumplit a avut loc intr-o localitate din Botoșani. Din pacate, cadrele medicale ajunse la fața locului s-au vazut nevoite sa declare decesul in cazul a trei dintre victime, printre acestea fiind și un copilaș de doar 1 an. Trei persoane si-au pierdut viata, iar un baiat de zece ani a fost ranit, in […] The post Accident cumplit, cu trei morți, in Botoșani. Un baiețel de 10 ani, ranit - FOTO first appeared on Ziarul National .