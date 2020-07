Stiri pe aceeasi tema

- O autoutilitara a izbit un utilaj agricol care circula pe marginea drumului in apropierea localitatii Draguseni. In urma incidentului cele doua persoane care se aflau in utilaj au decedat. Medicii sositi la fata locului nu au avut ce sa mai faca pentru persoanele respective. Politia face cercetari suplimentare…

- Benjamin Keough a murit impușcat, duminica, primele cercetari aratand ca tanarul de 27 de ani, nepotul lui Elvis Presley, s-ar fi sinucis. Politia investigheaza circumstantele in care s-a produs tragedia. Benjamin Keough este cunoscut pentru asemanarea cu celebrul lui bunic.Nepotul lui Elvis…

- Un accident de circulație cu numeroase victime, morți și raniți, s-a petrecut in noaptea trecuta in județul Salaj. Patru persoane au murit, iar altele patru au fost ranite grav in urma izbiturii frontale dintre doua autoturisme. Miercuri spre joi, intre localitatile Zauan si Ip, potrivit Inspectoratului…

- UPDATE In urma cercetarilor s-a stabilit ca șoferul nu avea permis de conducere. Accident mortal, in aceasta dimineața, pe un drum județean. Doi tineri, un buzoian și un ialomițean, și-au pierdut viața dupa ce mașina cu care se deplasau s-a rasturnat in afara șoselei Potrivit Poliției, in timp ce conducea…

- Alin Smeu, fostul director economic al Chimcomplex Ramnicu Valcea a fost gasit, luni, mort in curtea casei. Barbatul s-a sinucis și nu a lasat un bilet de adio. Poliția a deschis o ancheta in acest caz, noteaza ziarul local Vocea Valcii.Descoperirea macabra a fost facuta de rudelebarbatului. Alin Smeu…

- Cate 15 pacienți intr-o zi de weekend sunt aduși la „Socola”. Aceștia sufera de diverse tulburari psihiatrice care se intensifica in weekend din cauza consumului de alcool. La „Socola” ajung atat tineri, cat și batrani. In weekend, aproximativ 15 persoane pe zi ajung la Institutul de Psihiatrie „Socola”…

- In ultimele 24 de ore numarul romanilor vindecați de COVID-19 este cu 60 la suta mai mare decat numarul celor infectați, potrivit datelor furnizate de Institutul de Sanatate Publica. Mai mult, medicii au raportat cazuri spectaculoase de vindecari ale unor persoane în vârsta.…

- Primaria a luat o serie de masuri pentru sprijinirea localnicilor cu situatii speciale din cartierul Posta, plasat luni in carantina. Acestora le-a fost pusa la dispozitie o linie telefonica unde pot solicita medicamente, apa sau alimente. Printre masurile luate de municipalitate a fost si devierea…