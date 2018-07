Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 44 de persoane și-au pierdut viața, duminica, dupa ce un autocar s-a rasturnat intr-o prapastie in statul Uttarakhand, din nordul Indiei. “44 de persoane au murit in accident. Cel putin alte trei sunt ranite. Operatiunile de salvare continua”, a declarat Deepesh Chandra Kala, responsabil local…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Olt, pompierii au fost solicitati sa intervina vineri seara la un accident rutier petrecut in comuna Slatioara in care au fost implicate doua autoturisme. In masini se aflau patru persoane, iar doua dintre acestea erau inconstiente.…

- Cei 9 romani morti in accidentul rutier din Ungaria se aflau pe drumul de intoarcere spre casa, atunci cand s-a petrecut tragedia si, conform observator.tv, ar fi fost toti noua din acelasi sat, din Deaj, comuna Mica, judetul Mures.

- Cel putin 30 de persoane, dintre care 27 de copii, si-au pierdut viata luni cand autobuzul in care se aflau s-a prabusit intr-o prapastie adanca la poalele Muntilor Himalaya, in statul Himachal Pradesh din nordul Indiei, a anuntat politia, citata de AFP, conform agerpres.ro. "Autobuzul a alunecat…

- Accidentul a avut loc in jurul orei locale 16 (ora 13.30, ora Romaniei), in districtul kangra, din statul Himachal Pradesh. cadavrele a 27 de persoane a fost recuperate, dintre care doi erau membri ai personalului, soferul autobuzului si inca o femeie. Operatiunile de salvare s-au incheiat,…