Accident cum nu s-a mai vazut. Pieton accidentat grav, pe trecere, de un caine care alerga dupa o masina Un grav accident de circulatie a fost postat pe Pagina de Facebook Atentie Politia Botosani. Potrivit video ului data 6 iunie un pieton, barbat tanar si destul de puternic la prima vedere, este izbit la picioare, pe trecerea de pietoni, de un caine, care alerga dupa o masina. Spunem destul de puternic pentru ca in timpul loviturii pietonul aproape a fost luat pe sus dupa care a fost izbit de asfalt, unde a si ramas. Cainele, in schimb, a parasit fara nicio remuscare locul accidentului.Sursa foto ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ACCIDENT rutier la Vințu de Jos: Un barbat de 77 de ani, BEAT, s-a izbit cu mașina de un stalp Un accident rutier cu pagube materiale a avut loc la data de 28 mai 2021, in jurul orei 13.30, pe raza comunei Vințu de Jos. La data de 28 mai 2021, in jurul orelor 13.30, polițiștii Secției 2 Politie Rurala…

- Un accident grav a avut loc vineri dimineața, in județul Brașov, la ieșirea din localitatea Rotbav spre Maieruș. Patru persoane au murit dupa ce un autoturism și un TIR s-au izbit puternic. Accidentul a fost anunțat de Centrul INFOTRAFIC, care a informat șoferii asupra unor restricții de trafic pentru…

- FOTO, VIDEO| Incendiu PUTERNIC pe autostrada A1, sensul Sebeș-Sibiu: O mașina a fost curpinsa de flacari Un incendiu la un autoturism a avut loc joi dupa-amiaza, in jurul orei 18:00, pe autostrada A1 Sebeș – Sibiu, in zona localitații Sacel. Din cauza incendiului traficul a fost blocat. Pentru stingerea…

- Un șofer care a pierdut controlul asupra volanului din cauza viteze excesive s-a izbit violent intr-un copac de pe strada Calea Ieșilor. Accidentul a avut loc cu puțin timp in urma, iar la fața locului s-au deplasat nu doar polițiștii, dar și pompierii. Din fericire, in urma accidentului nu a avut nimeni…

- Bogdan Mocanu și-a anunțat fanii ca are de gand sa faca o schimbare mare in viața lui, iar asta inseamna ca vrea sa-și cumpere o noua mașina. Cantarețul e pregatit sa vanda bolidul actual.

- Un barbat și o femeie și-au pierdut viața pe o șosea din județul Valcea, in urma unui tragic accident. Evenimentul s-a petrecut luni, 19 aprilie, in jurul orei 10.45, la marginea localitații Calimanești. Martori ai accidentului au povestit ca la un moment dat, autoturismul marca Audi, condus de un…

- Un barbat a murit intr-un accident produs duminica seara pe DN 75, in apropiere de limita dintre judetele Alba si Bihor, dupa ce acesta a pierdut controlul volanului si a intrat cu autoturismul intr-un copac, potrivit Agerpres. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean Alba, evenimentul…

- In aceasta dupa-amiaza, la ieșirea din municipiul Targu Mureș, zona Shopping City, a avut loc un accident de circulație in care un autoturism scapat de sub control s-a izbit de un cap de pod. In interior se aflau trei persoane, carora li s-a acordat prim ajutor la fața locului. Circulația este ingreunata…