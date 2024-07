Stiri pe aceeasi tema

- Accident grav pe autostrada A1. Un tanar din Hunedoara a murit pe loc dupa ce a intrat cu masina intr-un autocamion parcat regulamentar pe autostrada A1, intre Sibiu si Sebes, in noaptea de marti spre miercuri.

- Un motociclist a murit dupa coliziunea cu un autoturism. Tanarului de 24 de ani nu i s-a acordat prioritate intr-o intersectie. Un motociclist de 24 de ani și-a pierdut viața intr-un accident grav in centrul municipiului Deva. Tanarul a fost lovit din plin de o mașina care nu i-a acordat prioritate.…

- Un motociclist, de 24 de ani a fost aruncat de pe motocicleta, de un șofer din Petroșani care nu a acordat prioritate, la intersecția bulevardul 22 Decembrie, cu strada Carpați, din Deva. Tanarul din Simeria a fost transportat la Spitalul Județean din Deva, pentru ingrijiri medicale. …

- Potrivit polițiștilor hunedoreni, un barbat din Deva, in stare de ebrietate, a pierdut controlul volanului la intersecția strazilor Mihai Eminescu cu Victor Babeș, lovind zidul unui bloc. Atat șoferul cat și pasagerul aflat in mașina, erau in stare avansata de ebrietate, iar, in urma impactului,…

- Incidentul s-a produs marți seara, in Deva, in timp ce un șofer de 26 de ani nu s-a asigurat, dupa ce a ieșit cu mașina ce era parcata pe trotuar și la manevra cu spatele a acroșat o femeie. Victima in varsta de 68 de ani, din Brad, a fost transporta la spitalul din Deva. „La…

- FOTO Accident MORTAL pe DJ 700A, la Baița, in Hunedoara: Un tanar de 21 de ani a DECEDAT dupa ce un șofer baut a intrat cu mașina intr-un parapet Accident MORTAL pe DJ 700A, la Baița, in Hunedoara: Un tanar de 21 de ani a DECEDAT dupa ce un șofer baut a intrat cu mașina intr-un parapet Un accident MORTAL…

- Miercuri seara, pe drumul dintre Deva spre Hunedoara, o șoferița de 26 de ani a pierdut direcția mașinii și a intrat in trei panouri metalice, avariind și trei stalpi de susținere. Potrivit polițiștilor, tanara a consumat bauturi alcoolice și substanțe interzise. „In data de…