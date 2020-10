Stiri pe aceeasi tema

- Școala gimnaziala ”Sfantul Gheorghe” din Craiova a trecut cu doua clase din scenariul galben in scenariul roșu, cu toți elevii acasa. Elevii afectați ar fi de la o clasa de invațamant primar și de la o clasa de gimnaziu. Masura a fost aplicata dupa ce doi frați, elevi in clasele trecute in izolare,…

- Prevenirea si combaterea taierilor ilegale de arbori si a faptelor ilegale asociate din exploatarea, transportul, depozitarea, prelucrarea si comercializarea lemnului continua sa fie o prioritate a politistilor maramureseni. In primele opt luni ale acestui an, sub coordonarea specialistilor din cadrul…

- Doi soți din Drobeta-Turnu Severin sunt cercetați pentru trafic de persoane și trafic de minori dupa ce ar fi exploatat prin munca și obligarea la practicarea cerșetoriei doua fete și doua femei. Polițiștii B.C.C.O. Craiova – Serviciul de Combatere a Criminalitații Organizate Mehedinti și procurorii…

- Doi soți din Drobeta-Turnu Severin sunt acuzați ca au exploatat prin munca și au obligat la practicarea cerșetoriei doua fete de 10 și 14 ani și doua femei, de 37 și 47 de ani. Femeia a fost reținuta, iar soțul ei este cercetat sub control judiciar, anunța MEDIAFAX.Polițiștii BCCO Craiova…

- Un barbat in varsta de 40 de ani, beat, a condus mașina pe contrasens, duminica, a ignorat semnalele polițiștilor care il urmareau și a lovit o mașina care circula regulamentar, din sens opus. In urma impactului, trei persoane au fost ranite, anunța MEDIAFAX.Poliția Dolj anunța ca accidentul…

- Polițiștii de la Serviciul de combatere a crimei organizate Caraș Severin, Brigada Antidrog Timișoara și jandarmi au descis joi, 9 iulie, in 29 de locații din Reșița și localitațile limitrofe, a informat site-ul local Caon.Au fost gasite și ridicate, in urma perchezițiilor domiciliare la cei banuiti…

- Accident in localitatea Leșu, unde un autoturism, in care se aflau cinci persoane, s-a izbit de un stalp. Toate cele cinci persoane sunt ranite, una dintre victime fiind inconștienta. Doua echipaje de pompieri și patru echipaje de la Serviciul de Ambulanța Județean (SAJ) Bistrița-Nasaud intervin in…

- Accident in localitatea Leșu, unde un autoturism, in care se aflau cinci persoane, s-a izbit de un stalp. Toate cele cinci persoane sunt ranite, una dintre victime fiind inconștienta. Doua echipaje de pompieri și patru echipaje de la Serviciul de Ambulanța Județean (SAJ) Bistrița-Nasaud intervin in…