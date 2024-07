Stiri pe aceeasi tema

- TEMPERATURI EXTREME… Un barbat din comuna Poienești a fost inregistrat ca prima victima a temperaturilor sufocante din aceste zile. Omul in varsta de 61 de ani ieșise, se pare, in miezul zilei in gradina și, din cauza caldurii insuportabile, s-a prabușit acolo. Din pacate, nu l-a zarit nimeni la timp,…

- Un accident feroviar a avut loc vineri in județul Iași. Din primele informații, este vorba despre o coliziune intre un tren și un autocamion, intre Pașcani și Tg. Frumos pe raza comunei Ruginoasa. La eveniment s-au deplasat trei autospeciale de intervenție cu apa și spuma, o autospeciala pentru descarcerare…

- Un accident de circulație in care au fost implicate un autocar și doua mașini a avut loc in Podu Iloaie. Din acest motiv, circulația a fost oprita temporar. Potrivit primelor informații, un autocar in care se aflau 55 de persoane s-a izbit de doua autoturisme. Au rezutat trei victime, conștiente și…

- Un accident de circulație a avut loc in aceasta dimineața in Podul de Piatra. UPDATE Intersectia a fost degajata, se circula tot greu, dar fluent Un echipaj medical acorda primul ajutor unei persoane ranite in urma accidentului. Potrivit primelor informații, ar fi vorba de o neacordare de prioritate.…

- GRAV…Alarma a fost data in jurul orei 4 dimineața, cand martorii au anuntațat un grav accident de circulație petrecut pe Drumul European 581, in dreptul pensiunii Mira. La fața locului au fost trimise trei ambulanțe de la ISU Vaslui și patru de la SAJ Vaslui și Barlad, coordonate de doi medici. Salvatorii…

- CANDIDAT…Dupa o perioada tumultuoasa si plina de evenimente, comuna Pungesti are acum o noua sansa ca lucrurile sa se aseze asa cum trebuie, pe un fagas normal. Solutia este una si sta in puterea pungestenilor care, pe 9 iunie, isi vor alege primarul pentru urmatorii patru ani. De data aceasta, in cursa…

- TRAGIC… Un accident deosebit de grav, soldat cu victime, s-a petrecut in urma cu puțin timp pe raza localitații Codaești! Sunt implicate un autoturism și o motocicleta, care s-au tamponat violent. Sunt patru victime implicate, dupa cum au anunțat martorii care au sunat imediat la 112. La fața locului…

- START… La finalul saptamanii trecute, la Barlad, s-a desfașurat prima etapa a Campionatului Național de Rugby 7s feminin – Junioare. Echipa CSȘ – Liceul “Ioan Popescu” Barlad, la a doua participare in competiția naționala, a incheiat prima etapa pe poziția a treia. In primul joc, rugbistele din Barlad…