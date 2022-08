Accident cu victime la Șurdești. De unde proveneau șoferii? Ieri, 02 august, la ora 14.29, polițiștii din Baia Sprie, au intervenit la un accident rutier produs pe pe D.J. 184, in localitatea Șurdești. ​ La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un autoturism condus de catre un barbat de 44 de ani din Vrancea, dinspre Baia Sprie inspre Cavnic, a intrat in coliziune cu un autoturism condus din sens opus de catre un barbat de 52 de ani din Budești In urma impactului, a rezultat vatamarea corporala a unui pasager aflat in autoturismul acroșat, o femeie de 48 de ani și a unui pasager de 11 ani, aflat in autoturismul condus de barbatul… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

