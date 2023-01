Accident cu victime încarcerate la Magherani Accident rutier, localitatea Magherani sens de mers catre Sovata, un auto intrat in Șanț , un minor evacuat și doua persoane blocate posibil incarcerate, conștiente. Intervine Stația de Pompieri Miercurea Nirajului și descarcerarea de la Detașamentul de Pompieri Targu-Mureș. Revenire intervenție Magherani- accident a fost implicat un singur autoturism, 2 minori cod galben preluați de echipajul SAJ... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

