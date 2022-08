Accident cu victime în municipiul Brașov Inspectoratul pentru Situații de Urgența Brașov a fost solicitat sa intervina la un accident rutier produs in municipiul reședința, la intersecția Iuliu Maniu cu Al I. Cuza. Din primele informații, este vorba de 2 victime. La fața locului se deplaseaza o autospeciala de lucru cu apa și spuma pentru asigurarea masurilor PSI, o mașina de descarcerare și un echipaj SMURD. Revenim cu amanunte! Te așteptam sa intri in comunitatea de cititori de pe pagina noastra de Facebook, printr-un Like ! Noutați RAPID și pe canalul de Telegram: Abonați-va AICI The post Accident cu victime in municipiul Brașov… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

