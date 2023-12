Accident cu victimă, în cartierul Astra Un accident de circulație a avut loc, mai devreme, in municipiul Brașov, in cartierul Astra. Conform martorilor, accidentul a avut loc la ieșirea din Piața Steagu, in zona unei treceri pentru pietoni. O persoana a fost ranita și primește ingrijiri de la echipajul medical SMURD sosit la fața locului. Polițiștii sunt și ei la locul accidentului și fac cercetari pentru a afla in ce condiții s-a produs incidentul rutier. Daca apreciezi știrea, te așteptam sa intri in comunitatea de cititori de pe pagina noastra de Facebook, printr-un Like ! Noutați RAPID și pe canalul de Telegram: Abonați-va AICI… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

