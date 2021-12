Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 2, in localitatea Afumați, județul Ilfov, s-a produs un accident rutier in care un pieton care traversa drumul regulamentar, a fost lovit mortal de un autoturism.Potrivit sursei citate, sensul de mers Afumați - București…

- Un barbat care s-a aventurat in traversarea Autostrazii Soarelui, marti dimineata, a sfarsit sub rotile unui autoturism. Tragedia a avut loc la kilometrul 56, in dreptul localitatii Nicolae Balcescu, din judetul Calarasi.

- Accident rutier pe A2. Un pieton decedat dupa ce a fost lovit de un autoturism. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A2 Bucuresti Constanta, la kilometrul 56 850 de metri, in zona localitatii Nicolae Balcescu, judetul Calarasi, s a produs un accident…

- ACCIDENT la Pianu de Jos. Un autoturism a lovit un cap de pod dupa care s-a rasturnat. Doua persoane au ajuns la spital Un accident rutier a avut loc sambata dupa-amiaza, pe raza localitații Pianu de Jos. O mașina a lovit un cap de pod dupa care s-a rasturnat in afara carosabilului. In urma evenimentului…

- Traficul rutier este blocat sambata, pe DN15, intre Bacau si Piatra Neamt, dupa ce remorca unui autocamion s-a desprins si a lovit un taxi, al carui sofer a ramas incarcerat, anunța news.ro. ”Pe DN 15 Bacau-Piatra Neamt, in zona localitatii Zanesti, judetul Neamt, remorca unui autocamion s-a…

- UPDATE: ACCIDENT in satul Tauți, comuna Meteș. Un barbat a ramas blocat intr-un autoturism, dupa ce doua mașini s-au lovit Un accident rutier s-a produs marți noaptea, in jurul orei 22:40, pe raza localitații Tauți, comuna Meteș. Din primele informații, o persoana a fost ranita in urma unui impact intre…

- Traficul rutier este oprit luni seara pe șoseaua care leaga orașele Targoviște și Ploiești din cauza unui accident. O persoana a fost ranita dupa ce un autoturism și un tir s-au lovit pe DN72, noteaza mediafax. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca luni…

- Accident rutier in centrul orasului Techirghiol. Accident rutier in centrul orasului Techirghiol. Din primele informatii, un sofer in varsta de 54 de ani a lovit o autoutilitara si o masina, ambele parcate, apoi s a rasturnat.Din fericire, soferul este ranit usor. Mentionam ca, conducatorul auto nu…