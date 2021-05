Accident cu urmări cumplite. Tânăr surprins de un mal de pământ, în timp ce muncea – VIDEO Un episod cu urmari dramatice a avut loc sambata, intr-o localitate din județul Galați. Salvatorii au intervenit de urgența in ajutorul unui barbat care a cazut victima unui accident de munca. Din pacate, s-a aflat ca tanarul in varsta de 33 de ani, care lucra la o rețea de canalizare din Șendreni, a murit. Totul, […] The post Accident cu urmari cumplite. Tanar surprins de un mal de pamant, in timp ce muncea - VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

