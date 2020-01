In noaptea de sambata spre duminica, Politia din Predeal a fost sesizata ca pe partia de schi din oras a avut loc un accident cu un snowmobil, in care au fost implicati doi tineri, in varsta de 17 ani, din Bucuresti. Politistii au stabilit faptul ca cei doi tineri ar fi furat, in jurul orei 2.00, un snowmobil de la baza partiei si s-au dat cu el. Soferul a pierdut controlul, a rupt o plasa de protectie a partiei si a lovit un chiosc de la (...)