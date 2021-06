Stiri pe aceeasi tema

- Se circula cu greutate pe autostrada A2 București-Constanța din cauza unui accident care s-a produs la kilometrul 177 in dreptul localitații Peștera. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca sambata, pe A2 București - Constanța, la kilometrul 177, in dreptul…

- Un accident mortal a avut loc, miercuri dimineața, pe autostrada București-Pitești. Un om a murit, dupa ce 2 TIR-uri s-au lovit, in porțiunea de șosea din zona localitații Bolintin Vale. Traficul este restricționat pentru efectuarea cercetarilor. ”Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției…

- Traficul a fost blocat luni dimineata, pe DN7, in zona localitatii Caineni, in urma unui accident in care au fost implicate trei autocamioane si patru autoturisme. ”Pe DN 7 Sibiu – Ramnicu Valcea, la kilometrul 237+400, in zona localitatii Caineni, judetul Valcea, a avut loc un eveniment rutier in care…

- Centrul InfoTrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane a anunțat ca astazi, pana la ora 16.00, sunt restricții de circulație pe autostrada A1 Sibiu – Sebeș – Deva. Circulația este restricționata pe prima banda pe Autostrada A1, la kilometrul 304, pe raza localitații Sebeș, județul Alba, pe…

- Doua persoane au fost ranite usor, iar traficul se desfasoara cu dificultate luni dimineata, in urma unui accident in care au fost implicate patru masini, pe sensul catre Bucuresti al autostrazii A1. ”Circulatia este restrictionata pe a doua banda pe Autostrada A1, la kilometrul 15, pe sensul…

- Circulatia este restrictionata, vineri, pe A1 Deva - Nadlac, pentru efectuarea unor lucrari. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, vineri, in intervalul orar 9,00 - 17,00, pe autostrada A1 Deva - Nadlac, intre kilometrii 513-521, pe ambele sensuri de…

- Circulatia este restrictionata, miercuri, pe A1 Sibiu - Deva, pentru continuarea lucrarilor de realizare a Nodului Rutier Sebes - conexiune Autostrada A10 cu Autostrada A1 si DN 1. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, miercuri, in intervalul orar…

- Circulatia este restrictionata, miercuri, pe A1 Sibiu - Deva, pentru continuarea lucrarilor de realizare a Nodului Rutier Sebes - conexiune Autostrada A10 cu Autostrada A1 si DN 1. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, miercuri, in intervalul orar 7,00…