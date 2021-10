Stiri pe aceeasi tema

- Un accident grav cu 23 de victime a avut loc in aceasta dimineața la Arad, acolo unde un microbuz s-a ciocnit violent cu un autoturism. La fața locului au intervenit de urgența mai multe echipaje medicale și de descarcerare. In ce stare se afla victimele Un impact violent a avut loc, cu puțin timp in…

- UPDATE: Autoritațile au anunțat al optulea deces, al pasagerului de 15 ani, din microbuz. Poliția Rutiera Bacau a stabilit ca un conducator auto in varsta de 46 de ani din municipiul Bacau, ce conducea un microbuz Ford Tranzit din direcția de mers... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- ACCIDENT MORTAL in Bacau: CINCI adulți și DOI copii au decedat in urma coliziunii intre un autoturism și un microbuz. A fost activat planul roșu de intervenție Un accident foarte grav a avut loc duminica dimineata pe E85 Bacau – Adjud, la iesire din localitatea Racaciuni, unde au fost implicate un autoturism…

