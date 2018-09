Stiri pe aceeasi tema

- Un microbuz in care se aflau cinci persoane a intrat intr-un sant in localitatea Golesti, pe DN 7, in urma accidentului patru dintre acestea fiind ranite usor, au anuntat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, transmite Agerpres. Microbuzul se deplasa pe directia Ramnicu…

- Patru persoane au fost ranite in urma unui accident rutier care a avut loc vineri dimineata pe DN2 Ramnicu Sarat - Focsani, la Slobozia Bradului. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de...

- Patru persoane au fost ranite in urma unui accident rutier care a avut loc vineri dimineata pe DN2 Ramnicu Sarat - Focsani, la Slobozia Bradului, potrivit Agerpres. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean Vrancea, in accident au fost implicate doua autoturisme, doua dintre…

- O persoana a murit si alte trei au fost ranite si transportate la spital, sambata dimineata, dupa ce masina in care se aflau a fost lovita frontal, pe D7, Valea Oltului, de un TIR care a intrat pe contrasens, potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea. Accidentul a avut…

- In urma cu puțin timp a avut loc un accident la Bengești Ciocadia. Din primele informații se pare ca un conducator auto in varsta de 61 de ani din Targu Jiu, ar fi adormit la volan și intrat in coliziune cu o platforma de tractari auto, parcata in fata parcului de dezmembrari auto din zona. Barbatul…

- Un accident de circulație s-a petrecut joi dimineața pe autostrada A1 Sebes – Sibiu intre Apoldu de Jos și Saliște. La fața locului a plecat o ambulanța SMURD C, o mașina de la descarcerare și o autospeciala cu apa și spuma. IPJ Sibiu a anunșat ca accidentul a avut loc la km. 274, in zona […]

- Circulatia rutiera pe sensul catre Sibiu al autostrazii A1 Sebes – Sibiu este momentan oprita la km 274, in zona localitatii Aciliu, din cauza unei coliziuni intre o autoutilitara si un tir. Se pare ca șoferul unui microbuz transport marfa a intrat in coliziune fața – spate cu un autocamion condus…

