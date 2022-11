Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane au fost ranite, sambata, in urma unui accident care s-a produs la iesire din Timisoara, pe Calea Aradului, intre un microbuz in care se aflau 9 persoane si un autoturism. Printre persoanele ranite se afla si o fata de 8 ani. Politistii au intocmit dosar penal pe numele soferului microbuzului…

- Un accident rutier a avut loc sambata, pe Calea Aradului din Timisoara. In urma impactului dintre un microbuz și un autoturism au rezultat cinci victime. Vorbim despre cei doi soferi ai autovehiculelor implicate in accident, doua femei si o fata de opt ani. Acestea au suferit rani ușoare.”Un barbat,…

- Doua persoane au fost ranite cand o mașina a fost proiectata in gardul unui cimitir din Timișoara, in urma unui accident de circulație. Accidentul s-a produs la intersecția strazilor Alexandru Macedonski și Glad, dupa ce unul dintre șoferi, in varsta de 28 de ani, nu a acordat prioritate, potrivit TimisOnline.…

- „Astazi, ora 05:33 am fost solicitati sa intervenim in urma unui accident rutier pe DN6, in dreptul localitatii Lugojel. S-au deplasat la fata locului 11 pompieri din cadrul Detasamentului Lugoj cu o autospeciala de prima interventie si comanda, o autospeciala de descarcerare, o autospeciala de transport…

- Un barbat, in varsta de 45 de ani, a condus un autovehicul pe Calea Buziașului dinspre Timișoara spre Moșnița, iar la un moment dat a surprins și accident un barbat, in varsta de 63 de ani, care traversa strada prin loc nepermis. In urma impactului, pietonul a decedat. Accidentul s-a petrecut duminica…

- Un barbat, in varsta de 67 de ani, a condus un autoturism pe strada Gloria din localitatea Giroc, județul Timiș, iar la intersecția cu strada Muncitorilor a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un barbat, in varsta de 47 de ani. In urma impactului a rezultat ranirea conducatorului auto de…

- Grav accident de circulație sambata seara, pe autostrada A1, in apropiere de localitatea timișeana Faget. „A fost alertat Detașamentul de Pompieri Lugoj, cu o autospeciala de prima intervenție și comanda, o descarcerare si un echipaj SMURD, cu un efectiv de 10 subofițeri. In accident au fost implicate…