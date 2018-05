Politistii au fost anuntati marti dupa amiaza in legatura cu producerea unui accident rutier pe DN 2, intre localitatile Siret si Balcauti, in eveniment fiind implicate un autoturism, un autocar si un TIR.

Oamenii legii au stabilit ca soferul autoturismului nu a pastrat distanta corespunzatoare si a lovit din spate un autocar. In urma impactului, masina a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune cu TIR-ul care circula regulamentar. In accident s-au inregistrat doua victime, o fata de 18 ani si un baiat de 19 ani, ambii aflati in autoturism.

Adolescenta era inconstienta in…