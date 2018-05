Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din Predeal au avut, miercuri seara, o misiune cu totul speciala. Ei au fost solicitați sa intervina pentru a salva trei cațeluși care cazusera intr-un canal, in apropierea unui hotel din Predeal. Imediat pompierii au ajuns la locul incidentului, iar un subofițer, ajutat de colegi a intrat…

- Doua accidente rutiere s-au produs, duminica, aproape in acelasi timp, in judetul Suceava. Primul eveniment rutier a avut loc pe DN 2, la Darmanesti, si s-a soldat cu un mort si doi raniti, dupa ce trei masini s-au ciocnit. Pe DN 17, la Ilisesti, s-au izbit un autoturism si un autocar in care nu…

- Incendiu de vegetatie uscata langa zidurile Cetații Rasnov. Pompierii brasoveni au fost solicitati sa intervina, vineri dupa-amiaza, la un incendiu de vegetatie uscata care s-a produs in apropierea zidurilor Cetatii Rasnov, focul extinzandu-se pe o suprapfata de 200 de metri patrati. Potrivit purtatorului…

- Paramedicii de la SMURD incearca, la aceasta ora, sa resusciteze o fetita care, se pare, a cazut dintr-o caruta, in localitatea Zizin. „Intervenim cu doua echipaje SMURD. Echipajul de terapie intensiva aflat la fața locului a gasit-o in stop cardio-respirator. Sunt executate manevre de resuscitare”,…

- Paramedicii de la SMURD incearca, la aceasta ora, sa resusciteze o fetita care, se pare, a cazut dintr-o caruta, in localitatea Zizin. „Intervenim cu doua echipaje SMURD. Echipajul de terapie intensiva aflat la fața locului a gasit-o in stop cardio-respirator. Sunt executate manevre de resuscitare”,…

- ''Este vorba despre o femeie cu traumatism cranio-cerebral, inconstienta, si un barbat cu fractura de membru inferior. Femeia va fi transportata de un echipaj al Serviciului Judetean de Ambulanta la Spitalul din Zarnesti, de unde va fi preluata de echipajul SMURD de terapie intensiva cu medic. Si…

- In aceasta dimineața, un incendiu a izbucnit la o garsoniera de la etajul 1 al unui bloc situat pe strada Brazilor, din cartierul Noua. Din cauza fumului dens, 20 de persoane au fost evacuate din imobil, șapte dintre ele fiind evaluate medical, iar patru fiind transportate la spital. Doua dintre…

- Un incendiu puternic a izbucnit, marti, la o fabrica de mobile din Teliu, judetul Brasov, focul cuprinzand acoperisul pe o suprafata de 500 metri patrati. La aceasta ora, pompierii intervin cu sapte autospeciale pentru stingerea flacarilor. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situații…