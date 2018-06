Accident cu trei victime, pe șoseaua de centură a Lugojului Inca un accident rutier cu urmari grave a avut loc pe șoseaua de centura a municipiului Lugoj, la intersecția cu drumul spre Tapia. Miercuri seara, in jurul orei 23, un autoturism BMW a intrat in coliziune cu un Volkswagen Tiguan, care circula regulamentar, din sens opus. Conform spuselor polițiștilor, șoferul autoturismului BMW a virat la stanga fara sa acorde prioritate celuilalt autoturism, care se deplasa spre Timișoara. In urma impactului violent, trei persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale. La spital au ajuns șoferul BMW-ului, dar și o femeie și fiica acesteia,… Citeste articolul mai departe pe lugojexpres.ro…

Sursa articol si foto: lugojexpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident de circulatie a avut loc, luni, pe soseaua ce leaga municipiile Timisoara si Resita, inainte de localitatea... The post Accident violent pe soseaua Timisoara – Resita appeared first on Renasterea banateana .

- Politistii au anuntat rezultatele preliminare ale anchetei efectuate in cazul accidentului de la marginea orasului Lugoj. Miercuri dimineata, un microbuz in care se aflau copii, un tir, dar si un autoturism au fost implicate intr-un accident in urma caruia a fost activat un plan rosu de interventie,…

- Grav accident rutier pe Centura Lugojului! Autoritatile au activat planul rosu de interventie dupa un accident cumplit in care a fost implicat un microbuz scolar care transporta elevi de clasa a 9-a care plecau intr-o excursie de la Timisoara la Cluj. Din primele informatii, 21 de persoane, dintre care…

- Un grav accident rutier a avut loc miercuri dimineața, in jurul orei 10:45, pe șoseaua de centura a municipiului Lugoj, la intersecția cu drumul spre Tapia. In accident au fost implicate un TIR, un autoturism și un microbuz, in care se aflau 17 elevi de la Liceul „Vlad Țepeș” din…

- Un grav accident s-a produs, miercuri noaptea, pe șoseaua de centura a Capitalei. Potrivit primelor informații, autoturismul in care se afla acesta s-a izbit violent de altul, car circula regulamentar, dupa care s-a rasturnat și s-a oprit, pe rand, intr-un stalp și intr-un indicator.

- Un accident rutier grav s a petrecut in aceasta dimineata pe soseaua de centura a Bucurestiului. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca evenimentul a avut loc in judetul Ilfov, pe DNCB, la kilometrul 25. Soferul unui autoturism a pierdut controlul volanului si…

- Soferul unei masini care se deplasa pe sensul de mers Pitesti – Rm. Valcea a pierdut controlul asupra directiei de mers intr-o curba la stanga si a intrat pe contrasens intrand in coliziune cu alt auto. Un...

- Alcoolul, viteza și lipsa de experiența și-au spus cuvantul in cazul unui accident rutier produs sambata noapte pe DJ 220, in apropiere de Boboc, soldat cu ranirea a patru tineri. In urma cercetarilor efectuate de polițiști s-a constatat ca șoferul avea doar 17 ani. Totul s-a intamplat in noaptea de…