- Traficul este blocat pe DN10, in zona localitații Siriu, din cauza unui accident rutier soldat cu trei victime. Conform datelor IPJ Buzau, un autoturism a intrat in coliziune cu un o caruța, trei persoane persoane fiind ranite. La fața locului sunt prezente mai multe echipaje de poliție și ambulanța.…

- Un autoturism s-a ciocnit cu un TIR pe DN17 pe raza comunei Vama, informeaza ISU Suceava. Intervin pompierii militari ai Detașamentului Campulung Moldovenesc cu o autospeciala pentru descarcerare și o ambulanța SMURD B2. In eveniment sunt implicați doar șoferii autovehiculelor, conștienți și cooperanți.…

Un autoturism care a virat pe contrasens a intrat in coliziune cu o autospeciala de politie, luni, pe o strada din municipiul Pitesti, evenimentul rutier soldandu-se doar cu pagube materiale, potrivit Agerpres.

- Polițiștii rutieri intervin in aceasta dimineața la un eveniment rutier soldat cu ranirea a 2 persoane. Din primele verificari efectuate se pare ca ar fi vorba de o coliziune intre 3 autoturisme, pe DN 64, in localitatea Mihaești, din care a rezultat ranirea a 2 persoane. La fața locului s-a deplasat…

Un microbuz in care se afla 16 pasageri s-a ciocnit, duminica, pe DN 6, in localitatea Stalpu (Giurgiu), cu un autoturism in care se aflau 4 pasageri.

- In dimineața zilei de 5 iulie a.c., polițiștii rutieri au fost sesizați cu privire la faptul ca pe DN 64, in localitatea Ionești s-a produs un eveniment rutier soldat cu 4 victime, dintre care una este incarcerata. Din primele verificari efectuate, a rezultat faptul ca , din cauze care urmeaza a fi…

- O femeie in varsta de 21 de ani a fost grav ranita in noaptea de marți spre miercuri in urma unui accident care a avut loc la Cornu Luncii. Un autoturism și o caruța au fost implicate in accident, iar femeia ranita a fost predata echipajului medical sosit la fața locului in stare de inconștiența. ...

- Un grav accident rtuier s a produs azi, 29 mai pe DN13 E60 dinspre municipiul Sighisoara inspre municipiul Targu Mures. Trei persoane au fost ranite in urma impactului. Traficul este blocat si deviat pe DJ 151D Acatari Ungheni. Anuntul Politiei despre evenimentul rutier "Un barbat in varsta de 55 de…