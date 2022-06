Accident cu trei victime la Draganesti. O soferita s-a rasturnat cu masina in sant In urma cu puțin timp, pe DJ 100 B, s-a produs un accident rutier soldat cu trei persoane ranite. Din primele verificari, a reieșit ca o femeie in varsta de 48 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe raza localitații Draganeșt, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și s-a rasturnat intr-un șanț. Conducatoarea auto dar și 2 pasageri cu varstele de 50, respectiv 57 de ani au fost transportați la spital pentru ingrijiri medicale de specialitate. Fara probleme de trafic. Sursa IJP PRAHOVA Foto arhiva Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

