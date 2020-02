Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier, la primele ore ale dimineții, in Timișoara. Un barbat a fost acroșat de un autoturism, in timp ce incerca sa treaca strada printr-un loc nepermis. Incidentul s-a petrecut in zona Calea Buziașului. O femeie in varsta de 54 de ani conducea pe strada Stan Vidrighin, dinspre strada Ștefan…

- Dimineața plina de incidente pe șoselele din Timiș. Un alt accident rutier a avut loc, de aceasta data pe drumul dintre Peciu Nou și Timișoara. O persoana a fost ranita și a ajuns la spital, dupa ce mașina in care se afla a ieșit in afara șoselei. Un barbat in varsta de 36 de ani […] Articolul Un autoturism…

- Doi grav raniți, dupa ce o mașina a ieșit in decor de pe DN 6, in județul TimișDoua persoane au fost grav ranite, marți seara, dupa ce o mașina a ieșit in decor de pe DN6, in localitatea Lovrin, județul Timiș, anunța MEDIAFAX. Potrivit ISU Timiș, accidentul a fost anunțat prin numarul…

- Accident feroviar in județul Timiș. Un tren a intrat intr-un autoturism, la trecerea cu nivel de cale ferata din comuna Sacalaz. Șoferul a scapat fara rani. Incidentul s-a petrecut in jurul orei 14.10, in comuna Sacalaz. In accident a fost implicat un automotor care circula pe ruta Timișoara – Jimbolia…

- Accident rutier soldat cu doua victime, la Timișoara, azi dupa-amiaza. Doua autoturisme s-au ciocnit in zona Circumvalațiunii, iar in urma impactului doua persoane au fost transportate la spital. Incidentul, spun polițiștii, s-a produs din pricina unui barbat de 29 de ani care circula dinspre strada…

- Trei persoane au fost ranite și au ajuns la spital in urma unui accident rutier care a avut loc duminica dupa-amiaza, in Timiș. Cu toții erau pasageri intr-un autoturism condus de un barbat care, din pricina vitezei, a ieșit de pe carosabil și s-a oprit intr-un copac. Accidentul s-a petrecut in apropiere…

- Accident grav petrecut in aceasta seara, la ieșirea din Caransebeș, catre Timișoara. Din primele informații, nu mai puțin de 10 persoane sunt ranite, in urma coliziunii dintre trei autoturisme. S-a activat Planul Roșu de Intervenție. Incidentul s-a produs cu puțin timp inaintea orei 19.00, in sensul…

