Accident cu trei victime în Miercurea Nirajului Pompierii mureșeni au fost solicitați sa intervina sambata, 22 aprilie, in jurul orei 19.10, la un accident rutier in localitatea Miercurea Nirajului. "In accident este implicate un autoturism și au rezultat 3 victime incarcerate. La fața locului s-au deplasat pompierii mureșeni din cadrul Stației Miercurea-Nirajului cu o autospeciala de apa și spuma și modul de … Post-ul Accident cu trei victime... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

