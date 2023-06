Stiri pe aceeasi tema

- Un accident grav s-a produs in urma cu puțin timp, in localitatea Mihai Viteazu, in apropiere de sediul Primariei. Conform primelor informații, exista cel puțin o victima. ”Evenimentul a fost anunțat de 15 minute, intervin la fața locului o autospeciala și un echipaj SMURD din cadrul Detașamentului…

- In jurul orei 11.30, polițiștii rutieri din cadrul Poliției municipiului Gherla au intervenit in urma unui accident rutier produs pe DJ 161D, la ieșire din localitatea Samboieni.„Din cercetari preliminare s-a constatat ca un barbat de 37 de ani, din județul Bistrița Nasaud, care se deplasa cu o autoutilitara…

- Un autoturism in care se aflau 4 adolescenți, cel mai mare avand 19 ani, s-a rasturnat luni seara in localitatea Mica, județul Cluj.Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit la un accident rutier petrecut pe raza localitații Mica.Apelul de urgența a venit in jurul orei 22:15, iar la misiune…

- Un grav accident s-a produs pe raza localitații Leghia din județul Cluj. O persoana a murit carbonizata dupa ce o mașina a luat foc. „Pompierii de la Detașamentul Huedin au fost solicitați sa stinga un incendiu care s-a manifestat la un autoturism hibrid situat pe raza localitații Leghia. La misiune…

- FOTO: Accident pe autostrada A10 Sebeș-Turda. Un camion și un autoturism s-au lovit Un accident rutier s-a petrecut luni dupa-amiaza pe autostrada A10 Sebeș-Turda, in apropierea localitații Ștejeriș. Potrivit ISU Cluj, au fost implicate un autocamion și un autoturism. Doi barbați au primit ingrijiri…

- Un accident in care au fost implicate trei autoturisme și o motocicleta s-a produs in apropiere de localitatea Buru, județul Cluj. Pompierii din cadrul Detașamentului Turda au intervenit cu o autospeciala dotata cu echipamente de descarcerare la un accident rutier petrecut pe DN 75, in zona KM 145.La…

- Trei persoane au fost ranite, marți dimineața, in urma unui accident produs in localitatea clujeana Mihaiești. Un autoturism a ieșit in decor, ca urmare a faptului ca șoferul ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare. Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca, respectiv ai Garzii…

- Trei persoane au fost ranite, vineri seara, dupa un accident rutier intre o mașina și un microbuz de transport persoane, pe DN 1R, in localitatea Beliș, din județul Cluj.Pompierii de la Detașamentul Huedin au intervenit vineri seara la un accident rutier petrecut in apropiere de localitatea Beliș. „Apelul…