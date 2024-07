Accident cu trei persoane vătămate în Brezoi In cursul zilei de 6 iulie a.c. a avut loc, in localitatea Brezoi, un eveniment rutier. La fața locului s-au deplasat polițiștii Serviciului Rutier, care au stabilit ca este vorba de o coliziune intre doua autoturisme. Evenimentul rutier s-a soldat cu ranirea a trei persoane, acestea fiind transportate la spital pentru acordarea ingrijirilor medicale de specialitate.Conducatorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Cercetarile sunt continuate de catre polițiști in vederea stabilirii tuturor imprejurarilor in care s-a produs evenimentul rutier. Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

