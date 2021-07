Stiri pe aceeasi tema

- Traficul este dirijat pe DJ203C, in afara localitații Florica, in urma unui accident rutier. „Din primele date de la fața locului, un autovehicul ar fi intrat in coliziune cu un stalp marginal, posibil o victima. La fața locului intervine echipaj de descarcerare.” , anunța Biroul de Presa al IPJ Buzau. …

- Traficul rutier a fost blocat pe DJ 203 G spre Monteoru, in urma unui accident rutier, anunța IPJ Buzau. In eveniment este implicata o ambulanța privata. „Din primele date este vorba despre o coliziune intre doua autovehicule, se pare ca sunt doua persoane ranite.” , precizeaza Biroul de Presa al IPJ…

- Traficul rutier a fost blocat pe DJ 203 G spre Monteoru, in urma unui accident rutier, anunța IPJ Buzau. „Din primele date este vorba despre o coliziune intre doua autovehicule, se pare ca sunt doua persoane ranite.” , precizeaza Biroul de Presa al IPJ Buzau. Revenim cu detalii

- „Trafic dirijat pe DN2E85, la ieșire din municipiul Buzau catre Ploiești, accident rutier. Din primele date ar fi 3 autoturisme implicate, 4 persoane ar fi ranite.” , anunța Biroul de Presa al IPJ Buzau. Revenim cu detalii.

- UPDATE! Un barbat a murit dupa impact, nu din cauza leziunilor, ci din alte cauze medicale. Barbatul avea 70 de ani. Traficul este dirijat la intersectia strazilorilor Marghiloman și Culturii. „Accident rutier, din primele date s-ar parea ca este vorba despre o coliziune intre 3 autoturisme.” , anunța…

- Traficul este dirijat la intersectia strazilorilor Marghiloman și Culturii. „Accident rutier, din primele date s-ar parea ca este vorba despre o coliziune intre 3 autoturisme.” , anunța Biroul de Presa al IPJ Buzau. Vom reveni cu detalii.

- Un accident rutier a avut loc, in jurul orei 13:00, in localitatea Mera, județul Cluj. Din primele informații, se pare ca au fost implicate 3 mașini. La fața locului se afla autoritațile și echipajele SMURD. Traficul este ingreunat, circulandu-se pe o singura banda.Revenim cu detalii

- Accident grav, in urma cu puțin timp, pe strada Frasinet din orașul Buzau. O persoana a fost ranita grav, dupa ce a fost lovita pe o trecere de pietoni din zona supermaketurilor, spun reprezentanții IPJ. La aceasta ora, echipajele medicale incearca sa resusciteze victima. Traficul este blocat, anunța…