Stiri pe aceeasi tema

- FOTO – Arhiva Un accident de circulație, in care au fost implcate doua autoturisme și un TIR, a avut loc luni seara, in jurul orei 20:00, pe DN1C, pe centura ocolitoare a municipiului Gherla, pe raza localitații Bunești. Potrivit primelor informații, șoferul unui TIR, un barbat in varsta de 45 de ani,…

- Un tanar in varsta de 24 ani din Bihor a fost arestat preventiv joi, 7 noiembrie, dupa ce a acrosat cu un TIR doua persoane, iar apoi a parasit locul faptei. Accidentul rutier a fost surprins de o camera de supraveghere din zona.

- Accidentul s-a produs în jurul orei 10:30 pe Calea Turzii. „A avut loc un accident rutier cu doua autoturisme implicate din cauza neadaptarii vitezei la condițiile de drum”, au transmis reprezentanții IPJ Cluj. Un barbat a fost ranit și pomperii au fost nevoiți sa…

- Doua autospeciale cu modul de descarcerare și doua echipaje de ambulanța au fost alertate in cursul nopții de vineri spre sambata, ca urmare a unui accident rutier petrecut pe strada Horea, din municipiul Cluj-Napoca, in jurul orei 4.50. Pompierii sosiți la locul evenimentului au gasit patru autoturisme…

- "Doua autospeciale cu modul de descarcerare și doua echipaje SAJ au fost alertate în cursul nopții ca urmare a unui accident rutier petrecut pe strada Horea, din municipiul Cluj-Napoca, în jurul orei 4.50. Pompierii sosiți la locul evenimentului au gasit patru autoturisme puternic…

- Un politist din Texas care s-a deplasat la domiciliul unei femei despre care vecinii au anuntat ca are usa de la casa deschisa a tras cu arma din exterior, prin fereastra. Glontul a omorat-o pe proprietara care se afla in pat.

- Accident rutier grav in Baia Mare. Doua mașini facute praf . Șase persoane ranite in urma impactului Accident rutier Baia Mare, intersectia b-dul Bucuresti cu b-dul Republicii, 2 autoturisme implicate, victime – 3 adulti care au refuzat transp la UPU si 3 copii care vor fi transportati la UPU. Vom reveni…

- Un accident de circulație, soldat cu doua mașini avariate, a avut loc miercuri dimineața, in jurul orei 07:00, pe Calea Turzii din Cluj-Napoca. Potrivit primelor informații, in urma impactului, unul dintre cele doua autoturisme implicate in accident a ajuns intr-un stalp. La fața locului au intervenit…