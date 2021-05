Stiri pe aceeasi tema

- Detașamentul de Pompieri Alba Iulia intervine, luni seara, pentru asigurare masuri specifice la un accident rutier produs in municipiul Alba Iulia, pe Calea Moților, la intrare in Micești. Din primele informații este vorba despre 3 autoturisme implicate și doua victime, neincarcerate și cooperante. Forte…

- Un accident cu implicarea a trei mașini a avut loc in aceasta dupa amiaza la intrarea in orasul Durlesti. Informația a fost confirmata de catre ofițera de presa, a IP Chișinau, Svetlana Scripnic.

- Imagini accident grav in Maramureș in urma cu puțin timp. Doua mașini implicate in eveniment. foto ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Oferte de nerefuzat 2021 Accident grav pe DN18B . In evenimentul rutier au fost implicate…

- Eveniment Accident rutier pe E70, intre Vitanești și Vaceni/ Trei mașini implicate, posibil cinci victime aprilie 11, 2021 16:24 Circulația este blocata pe E70, intre localitațile Vitanești și Vaceni, in urma unui accident rutier, care a avut loc cu puțin timp in urma, in care au fost implicate trei…

- In urma cu cateva minute, polițiștii rutieri au fost solicitați prin apel 112 sa intervina in localitatea Tamboești, la un accident rutier in care sunt implicate 2 autoturisme. Comunicat IPJ Vrancea foto cu rol de prezentare Articolul ULTIMA ORA! Accident la Tamboești, cu doua mașini implicate apare…

- Un accident rutier s-a produs marti, in jurul orei 21:45, in comuna Floresti, informeaza ISU PRAHOVA.Au fost implicate 3 autoturisme, dintre care unul care se afla parcat pe maginea drumului. Din totalul de 7 persoane implicate, doua sunt minori, de 3 si 15 ani. Traficul se desfasoara…

- "Pe DN2 Focsani-Marasesti, in apropierea localitatii Bizighesti, judetul Vrancea, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate cinci autoturisme"!, anunta Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane. Din primele informatii, o persoana este ranita, iar o alta este incarcerata.…

- Un accident rutier a avut timp in urma cu puțin timp pe DN2 E85, in apropiere de Bizighești. Din datele primite de la martori, se pare ca au fost implicate cinci autoturisme in accident și sunt persoane ranite. Vom reveni cu informații. Articolul ULTIMA ORA! VIDEO și FOTO! Accident la Bizighești cu…