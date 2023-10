Stiri pe aceeasi tema

- Doua echipaje SMURD dintre care unul cu medic au intervenit de urgenta pe strada Salzburg din municipiul Sibiu la un accident rutier.Doua echipaje SMURD dintre care unul cu medic au intervenit de urgenta pe strada Salzburg din municipiul Sibiu la un accident rutier, transmit reprezentantii Inspectoratului…

- Cinci persoane au fost ranite, duminica dupa-amiaza, in urma unei coliziuni intre trei autoturisme, pe raza localitatii Milisauti, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava, potrivit Agerpres.Potrivit acestora, la fata locului s-au deplasat pompierii militari,…

- Trei mașini in care se aflau noua persoane au fost implicate intr-un accident rutier in Barlad, județul Vaslui. Din doua mașini sunt scurgeri de lichide combustibile pe carosabil, potrivit ISU Vaslui.Detașamentul de pompieri Barlad a intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma, o ambulanța…

- Șase persoane, printre care și un copil, au fost ranite intr-un accident in care au fost implicate un autoturism și un microbuz produs luni dupa-amiaza intre localitatile Horia și Șiria, județul Arad. Potrivit ISU Arad, in accident au fost implicate opt persoane, doua din autoturism și șase din microbuz.…

- Cinci persoane au fost ranite grav, iar una a murit, in urma unui accident rutier produs pe DE 581, in Crasna, județul Vaslui. In accident au fost implicate un autocar cu 40 de persoane și doua autoturisme, informeaza Mediafax.La sosirea echipajelor de intervenție, au fost gasite șase victime, dintre…

- Accident in lanț, in Drobeta Turnu Severin. La locul evenimentului au fost mobilizate de urgența o autospeciala de descarcerare, o autospeciala de transport victime multiple, o autospeciala de stingere dotata cu modul de prim ajutor și o ambulanța SMURD, dar și doua echipaje SAJ.In accident au fost…

- Un grav accident rutier a avut loc pe DN 21, in urma caruia cinci persoane, printre care și un copil de 6 ani, au fost ranite. In evenimentul rutier au fost implicate 3 autoturisme in care se aflau șase persoane, informeaza ISU Ialomita. La fața locului s-au deplasat trei echipaje de la Detasamentul…

- Un accident rutier a avut loc astazi in localitatea Costinesti, judetul Constanta.Potrivit ISU Dobrogea doua autoturisme au fost implicate in accident. Din primele informatii evenimentul rutier a avut loc pe varianta langa cimintir.La fata locului intervine SMURD Tuzla si 2 echipaje SAJ. UPDATE: 5 victime…