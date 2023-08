Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 8 august 2023, s a produs un accident intre trei masini in zona localitatii Otopeni, judetul Ilfov, iar traficul este ingreunat. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1, la kilometrul 16 670 metri, localitatea Otopeni, judetul Ilfov, s a produs un…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1, la kilometrul 16 670 metri, localitatea Otopeni, judetul Ilfov, s a produs o coliziune fata spate intre 3 autoturisme, din care a rezultat ranirea unei persoane. Circulatia rutiera este restrictionata pe banda 2 a…

- Accident pe DN1A Ploiesti ndash; Valenii de Munte, judetul Prahova. Ruta alternativa ocolitoare este pe DJ 217 SI DJ 100 G. Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in timpul unei manevre de mers inapoi, un autocamion incarcat cu cereale a ramas imobilizat…

- Traficul este oprit sambata dupa-amiaza pe Autostrada A1, in zona localitații Margina, județul Timiș, unde a avut loc un accident in care au fost implicate trei mașini. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe autostrada A1 Deva – Nadlac, la kilometrul 426, in…

- Trei accidente in care au fost implicate șapte mașini au avut loc duminica dupa amiaza, in același timp, pe DN1, in Otopeni.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe sensul catre București al DN 1, in localitatea Otopeni, județul Ilfov, „s-au produs trei evenimente…

- Un motociclist a derapat si s-a rasturnat pe carosabil, luni seara, pe Autostrada Bucuresti – Pitesti, la Ciorogarla.”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe autostrada A1 Bucuresti-Pitesti, la kilometrul 19, pe sensul catre Bucuresti, in zona localitatii Ciorogarla,…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anunțat ca astazi, vor fi restricții de trafic pe DN 7A in județul Valcea. Se vor efectua mai multe lucrari care impun o serie de restricții pe DN 7A, tronsoane kilometrice: 25+400 – 25+600 metri, pe raza localitații Malaia. Se lucreaza…

- Un accident grav s-a produs duminica dupa-amiaza pe DN1, in Posada, anunța Centrul Infotrafic.in care au fost implicate trei mașini s-a produs duminica pe DN1, in localitatea Posada. Doua persoane au fost ranite in urma impactului, iar circulația mașinilor a fost restricționata.Cele doua persoane ranite…