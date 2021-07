Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 6 Craiova-Caracal, in apropierea localitații Leu, județul Dolj, s-a produs o coliziune frontala intre un autotren și un autoturism. Potrivit primelor informații, doua persoane au suferit rani grave, fiind inconștiente.…

- Trei persoane au fost ranite, suferind arsuri de gradele unu si doi in urma unei explozii care a avut loc intr-o casa din comuna Hulubesti, Dambovita. Primele date de la fata locului arata ca imobilul a fost avariat. Potrivit datelor furnizate de oficialii Inspectoratului pentru Situatii de…

- O persoana in pericol de inec a fost scoasa din apa marii la Mamaia. Un echipaj SMURD acorda primul ajutor și, potrivit primelor informații, victima este conștienta și cooperanta, transmite Mediafax. Incidentul a avut loc sambata, la plaja Aurora din Mamaia. Salvamarii au reușit sa salveze…

- Un autoturism in care se aflau patru persoane s-a rasturnat, duminica, intr-o rapa din judetul Bacau, doua persoane fiind resuscitate la fata locului. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunta ca, pe DN 11 Onesti-Targu Secuiesc, in comuna Bogdanesti, judetul Bacau, un autoturism…

- Patru persoane, intre care doi copii, au fost ranite in urma unui accident de circulatie produs joi pe DN 65, la ieșirea din Slatina catre Valea Mare, județul Olt. In accident au fost implicate 9 persoane, anunța Mediafax. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza…

- Echipaje ale salvatorilor, de la Ambulanța și de la SMURD, au intervenit, luni dimineața, 14 iunie, la locul unui accident in care au fost implicate un microbuz școlar și un scuter. Un om a avut nevoie de ingrijiri medicale. Din primele informații reiese ca barbatul aflat pe scuter ar fi fost lovit…

- Un accident de circulație a avut loc in urma cu puțin timp, in jurul orei 15:40, in localitatea clujeana Copaceni. Din primele informații, un microbuz s-a rasturnat pe E60. In urma apelului la 112, la fața locului intervin de urgența pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU)…

- Potrivit ISU Teleorman, accidentul s-a produs pe Drumul European 70, la kilometrul 82, la iesirea din orasul Alexandria spre Bucuresti. Trei autoturisme sunt implicate si este posibil sa fie sapte victime, conform Mediafax . La fata locului intervin pompierii Detasamentului Alexandria cu o masina de…