Accident cu șase victime, patru încarcerate REȘIȚA – Din fericire, nu este vorba de un accident real, ci doar de un scenariu al unui exercițiu de pregatire, derulat de salvatorii carașeni, la unitatea din Reșița! „Sub coordonarea comandantului Detașamentului de Pompieri Reșița, maior Ionel Tilca, s-a desfașurat un exercițiu de pregatire pentru eficientizarea misiunilor de descarcerare și acordare prim ajutor calificat in cazul accidentelor rutiere. Scenariul exercițiului a presupus producerea unui accident rutier intre doua autoturisme și un biciclist, in urma acestuia rezultand 6 victime, din care 4 incarcerate“, informeaza Inspectoratul… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

