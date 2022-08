Stiri pe aceeasi tema

Cinci persoane, intre care doi copii, au fost ranite, vineri, dupa ce un TIR si o autoutilitara s-au ciocnit, pe DN 67, in localitatea valceana Cazanesti, potrivit news.ro.Accidentul a avut loc pe DN 67, in localitatea Cazanesti, unde o autoutilitara si un TIR s-au ciocnit.

Un accident in care au fost implicate o autoutilitara și un TIR a avut loc vineri dimineața pe DN 67, in județul Valcea. Cinci persoane au fost ranite.

O persoana a murit și alte doua sunt ranite, intre care un copil, dupa un accident produs miercuri dimineața intre o cisterna și o mașina, in Navodari, județul Constanța.

Un microbuz in care se afla 16 pasageri s-a ciocnit, duminica, pe DN 6, in localitatea Stalpu (Giurgiu), cu un autoturism in care se aflau 4 pasageri.

Doua masini si o duba au luat foc dupa ce s-au ciocnit marti, pe DN79, in zona localitatii bihorene Gepiu. Toti pasagerii s-au salvat, doi dintre ei acuzand dureri usoare.

Un barbat si-a pierdut viata, iar alti doi au fost raniti in urma unui conflict care a avut loc in localitatea constanteana Cogealac, anchetatorii reusind sa retina cinci dintre persoanele implicate in acest scandal.

Un accident grav in care au fost implicate o cisterna și un autoturism a avut loc duminica in județul Constanța. Doua persoane au murit, informeaza Mediafax.

Un accident rutier cu 5 victime s-a produs, vineri seara, in județul Constanța, pe DN2A, la ieșire din localitatea Nicolae Balcescu. O persoana a murit, patru au fost ranite, doua fiind in stare grava, anunța mediafax.