Accident cu șapte răniți pe o șosea din vestul țării Doua mașini s-au ciocnit in aceasta seara in jurul orei 19:00, pe DJ 709, șoseaua care leaga localitațile Șiria și Horia, in județul Arad. Conform ISU Arad, in urma accidentului au rezultat șapte victime conștiente și cooperante, neincarcerate, conform ISU Arad. Trei dintre acestea au ajuns la spital cu ambulanțele SAJ și SMURD, iar patru […] Articolul Accident cu șapte raniți pe o șosea din vestul țarii a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

