Accident cu şapte răniţi pe A1 Un accident rutier in care au fost implicate cinci autovehicule s-a produs joi seara, pe autostrada A1, la kilometrul 12 pe sensul spre București, șapte persoane fiind ranite. La fața locului acționeaza o autospeciala de stingere cu apa și spuma, un echipaj de descarcerare, șase echipaje SMURD, UTIM și elicopterul SMURD. O persoana descarcerata, conștienta a fost preluata de elicopterul SMURD, conform G4Media.ro In accident au fost implicate trei mașini, o autoutilitara de transport marfa și un microbuz. Traficul rutier spre Capitala este complet oprit. Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

