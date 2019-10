Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unor surse din cadrul serviciilor de interventie citate de site-ul de stiri 24.hu, un autoturism din Romania a fost implicat in accidentul produs pe autostrada M5. Autoritatile ungare incearca sa identifice victimele accidentului. Sapte persoane, inclusiv cetateni straini,…

- Sapte oameni au murit pe autostrada, in Ungaria. Masinile lor au ars, lovite de un camion din Serbia. Politia a anuntat ca cele doua autoturisme izbite de TIR sunt inmatriculate in strainatate, dar nu a facut publica nationalitatea victimelor. Șapte persoane au murit intr-un accident in care un camion…

- O familie de romani, victima in accidentul cu 7 morti de pe autostrada, din Ungaria. Autoritatile maghiare nu au confirmat oficial nationalitatea celor 7 oameni morti in teribilul impact. Șapte persoane au murit intr-un teribil accident de circulație petrecut in Ungaria, la aproximativ 70 de km de granița…

- Cel puțin 40 de protestatari au fost uciși ineri în Irak dupa ce forțele de securitate au folosit gaze lacrimogene și au deschis focul pentru a încerca sa opreasca manifestațiile împotriva corupției și a greutaților economice, anunta mai multe surse de securitate, potrivit Mediafax…

- Transportul agabaritic a fost surprins de un sofer maghiar, intr-o parcare de pe Autostrada M3 din Ungaria, iar imaginile s-au viralizat rapid in tara vecina, oamenii find revoltati de inconstienta soferului roman. Potrivit Info Trafic 24, autocarul era inregistrat in Romania, in judetul Satu Mare.…

- Șoferul unui autocar romanesc a devenit un amplu subiect de discuție in Ungaria. El a fost filmat conducand autocarul, care tragea alte trei vehicule. Imaginile au devenit virale, și se poate observa lesne ca autocarul tracteaza o remorca, de care este legat un microbuz, iar in spatele microbuzului…

- Accidentul s-a produs in noaptea de joi spre vineri pe autostrada M5 din Ungaria, in apropiere de Szeged. Accidentul a fost cauzat de o femeie care a condus circa 10 kilometri pe contrasens și s-a ciocnit frontal de o mașina in care se aflau patru romani. In mașina care mergea in direcția greșita se…

- Deflagratia s-a produs in apropierea vastului complex Green Village din Kabul, unde se afla agentii de asistenta si organizatii internationale, a declarat Nasrat Rahimi, purtator de cuvant al Ministerului de Interne, informeaza Agerpres.Explozia puternica s-a produs intr-o zona frecventata…