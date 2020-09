Accident cu repetitie in Mamaia. O masina rasturnata. Trei victime Multi dintre soferii care circula noaptea prin Mamaia parca vin special sa aiba probleme.Pentru ca numai asta se poate crede la cate se intampla. La numai o ora si jumatate de la accidentul de la Pescarie in care au fost implicate doua autoturisme, un Mercedes si un BMW, iar doi tineri au ajuns in stare grava la spital, iata ca pompierii au fost chemati din nou la un alt eveniment rutier.Potrivit primelor informatii, tot in Mamaia, o masina este rasturnata iar trei victime au nevoie de ajutor me ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

