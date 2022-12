ACCIDENT cu persoane încarcerate în Jucu. A fost chemat elicopterul SMURD – FOTO/VIDEO Un accident de circulație, soldat cu mai multe persoane incarcerate, a avut loc astazi in localitatea Jucu. Din primele informații, in accident au implicate un autocamion și doua autoturisme. In urma apelului la 112, la fața locului au intervenit pompierii clujeni, mai multe echipaje de prim-ajutor, dar și polițiștii. Totodata, a fost solicitat elicopterul SMURD de la Jibou. ”Salvatorii au gasit la fața locului doua persoane incarcerate intr-un singur autoturism, un barbat de 55 de ani și o femeie de aproximativ 70 de ani. In afara acelui autoturism se afla o femeie de aproximativ 50 de ani. De… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

Sursa articol si foto: dej24.ro

